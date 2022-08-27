1.3.10 平衡性调整，问题修复

维护时间9：50-10：20

刺客现为跳往格子底边

移除守护减伤

爱丽丝激光伤害改成180/300/2000，加伤改为75/125/1000

魔理沙伤害改成700,1200,3600

铃仙攻击距离加1格，普攻附带护甲穿透50%

恋技能机制改成跳到敌方最低生命值百分比单位旁边

幽香释放技能时会对周围一格敌人进行嘲讽

蘑菇取消额外50暴伤，改成额外20暴击率

修复移速很快的自机小人会发生抽搐

修复排名有时没在当前回合结算