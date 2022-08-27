1.3.10 平衡性调整，问题修复

维护时间9：50-10：20
刺客现为跳往格子底边
移除守护减伤
爱丽丝激光伤害改成180/300/2000，加伤改为75/125/1000
魔理沙伤害改成700,1200,3600
铃仙攻击距离加1格，普攻附带护甲穿透50%
恋技能机制改成跳到敌方最低生命值百分比单位旁边
幽香释放技能时会对周围一格敌人进行嘲讽
蘑菇取消额外50暴伤，改成额外20暴击率
修复移速很快的自机小人会发生抽搐
修复排名有时没在当前回合结算
Start typing to see game suggestions. This only suggests apps that have a store page.
维护时间9：50-10：20
刺客现为跳往格子底边
移除守护减伤
爱丽丝激光伤害改成180/300/2000，加伤改为75/125/1000
魔理沙伤害改成700,1200,3600
铃仙攻击距离加1格，普攻附带护甲穿透50%
恋技能机制改成跳到敌方最低生命值百分比单位旁边
幽香释放技能时会对周围一格敌人进行嘲讽
蘑菇取消额外50暴伤，改成额外20暴击率
修复移速很快的自机小人会发生抽搐
修复排名有时没在当前回合结算
Some depots below may not display changed files because our bot does not the specific depot or game.
Game can be donated with a key, by sending a gift, or using curator system.
Changed files in this update