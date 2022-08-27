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AutoChess of Gensokyo update for 27 August 2022

1.3.10 平衡性调整，问题修复

Share · View all patches · Build 9398680 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

维护时间9：50-10：20
刺客现为跳往格子底边
移除守护减伤
爱丽丝激光伤害改成180/300/2000，加伤改为75/125/1000
魔理沙伤害改成700,1200,3600
铃仙攻击距离加1格，普攻附带护甲穿透50%
恋技能机制改成跳到敌方最低生命值百分比单位旁边
幽香释放技能时会对周围一格敌人进行嘲讽

蘑菇取消额外50暴伤，改成额外20暴击率

修复移速很快的自机小人会发生抽搐
修复排名有时没在当前回合结算

Changed files in this update

Depot 1575711
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