【测试版本0.9.2.477】8.26更新公告

【重要】本次更新内容仅在测试版本更新，会有较多的bug，将在版本稳定后同步到steam默认版本（稳定版本）。

如果想体验测试版内容，需要加入测试，具体加入方式在公告最后。

——————————————————————————————————————————

更新：

更新了麒麟剧情的后续内容

麒麟回归离火门并且开始疗伤，与钟焰对话后，就可以开始帮助麒麟收集他修炼功法所需的木系灵物了。 更新了部分丹药的图标 更新了炼器出品的各个品阶和属性的防具图标

Bug修复：

修复了进入岛屿和随机副本时的自动存档没有正确生效的bug 修复了在传音符中提交NPC需要的多件物品时增加的情分只按单件计算的bug 修复了通过剑气击败敌方时会被敌方的剑气反杀的bug 修复了落英的连击效果错误，无法正确增伤的bug 修复了500年后去宁州古迹会被提示1500年再去的bug 修复了隐匿的buff描述与实际效果不符的bug 修复了重返天魔眼任务中到雷鸣海寻找炎萧时遭遇妖兽后造成的各种bug 修复了万剑诀Buff描述与功法效果不一致的bug 修复了仙山迷踪和倪家家主对话之后退出不了场景的bug 修复了东海和浪方海会出现有迷雾却没有岛屿的bug 修复了易容药性没有对应药渣的bug 尝试修复了封山之谜完成后无法回去复命的bug 修复了海底遗迹任务中倪少被你带离广陵城港口后传音符回复依旧是在广陵城港口的bug 尝试修复了78年武陵城魔修剧情会因为快速存读档无法再次触发的bug 修复了未完成师门任务并且到达金丹期后，师门任务不会过时的bug 修复了炼制出的饰品没有易伤词缀说明的bug 修复了炼制出的武器没有破体词缀说明的bug 修复了宗门炼器长老任务无法提交的bug 修复了饲鬼术和魂啸词缀说明错误的bug 修复了宁王府任务中部分剧情对话角色错误的bug 修复了血菩提的物品说明和描述冲突的问题

本周碎碎念：

之前本已确定获得《最惨隔离大奖》的霓采却在最后时刻突遭黑马。

所住隔离酒店中发现了一名新冠感染者，并且喜获5日续杯的最终获奖者是——番茄选手！

不过我们终于回来啦！

这周先填坑一部分剧情，并且修一下这段时间积攒下来的bug。

更多的内容更新就放到下周吧（大概

另外，这段时间里，紧靠着的离火门天星城（雾）也覆灭了（指官方群）。希望大家不要再在群里讨论容易炸群的内容了（望天

——————————————————————————————————————————

一. 测试版本的开放方式：



在steam库中右键觅长生，打开属性，选择测试选项卡，在请选择您想要参与的测试内选择testbranch - 测试版，不用输入代码，关闭后更新即可。



二. 测试版本与正式版本的存档位置和存档续用



稳定版本存档位置：游戏根目录下，路径为觅长生/MCSSave/

测试版本存档位置：游戏根目录下，路径为觅长生/MCSSave_TestBranch/

觅长生文件夹的位置可以在steam中通过浏览本地文件找到，现在也可以通过云存档功能在测试版和稳定版中切换存档。



三. 测试版本须知

在测试版本中，你可能会遇到强度突变、花式bug或存档崩溃，请坐和放宽。

遇到问题的解决方案