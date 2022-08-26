太初世界的更新公告 第一则

各位道友们，大家好~

为了给大家带来更加稳定的游戏体验，我们针对当前版本的游戏进行了一轮紧急的修复，同时也根据诸位道友反馈的建议，对游戏体验进行了一轮优化，在接下来我们还将综合大家的建议，呈上更多全新的内容，大家敬请期待。

本次更新的版本号是：【0.60.006.08】

以下是本次更新修复的内容：

1.修复在探索点内部突破元婴和渡劫期时会导致游戏卡住的问题

2.修复学习心法可能会导致回合卡住的问题

3.修复唤将术召唤九黎活尸的等级问题

4.修复部分技能（混元一炁、暗黑血噬等）描述与实际效果不一致的问题

5.修复部分词条不能升级以及部分互斥词条可以同时存在的问题

6.修复在百草园读档可以点击进入炼丹房的问题

7.修复了人物功法界面切换时，有时会显示上一个弟子功法的问题

本次更新经过优化的内容：

8.优化破解秘密的任务指引

9.优化《邪恶的聚落》与《铸造兵器的部落》两个任务的描述（两个任务为支线，不影响主线的推进）

10.优化了所有怪物基础血量与攻击力的系数

11.优化两处掉落：提高蛟龙精血的掉落概率，优化妖王血的掉落（现在巴蛇也掉落妖王血了）

非常感谢诸位道友为我们提供的反馈和建议，我们还将持续优化游戏的内容体验。若看到任何天道裂缝或感悟到任何天道法则，请随时于社区中留下您的建议。

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欧星庇佑~