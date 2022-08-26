0.8.13.2版本更新公告

1、墨匠坊开放晋升【白银】等级任务，青铜等级经验满后在上京城墨匠坊-李思处接取

2、增加墨匠坊【白银】等级对应图纸，主要图纸如下

• 3级伙房图纸，增加部分可加工商品，3级伙房的加工台提高加工成功率

• 荔枝树图纸，建成后可采集商品荔枝

• 全新厢房图纸，建成后可选择的睡觉选项增多、时间增长

• 3级水田、3级旱田图纸，宅地内可建造田地数量10→12

• 制造作坊图纸，可以制作部分古董、文玩商品

• 高级练功房图纸，增加更加强大的木桩怪物

• 大量新景观建筑图纸

• 新的道路图纸

3、宅邸可以升级为3级（可建设地块数量由60→90块），在我的宅邸内宅邸大门处和管家对话进行宅邸升级，升级3级宅邸需要墨匠坊达到【白银】等级

4、增加与建筑相关的世界隐藏事件

5、支线任务增加分类标记

• 城镇任务：适合当前城镇难度、按主线城镇推进节奏设计的难度较低的支线任务，奖励一般

• 传说任务：贯穿游戏前后的大型支线任务，难度浮动较为明显，奖励丰厚

• 英魂任务：解锁英魂的任务，适合当前城镇难度，难度适中，奖励一般

• 帮助任务：各大势力、门派发放的用于提升势力声望的任务，适合当前城镇难度，难度较低，奖励较低

• 委托任务：各个城镇商会发布的商会委托任务，用于提升城镇声望，适合当前城镇难度，难度较低，奖励一般

6、优化可接受任务图标显示条件，满足条件时才会在地格上显示可接任务的图标，在无法接受任务时不会显示可接受任务图标。

7、调整情珊开启任务所需任务物品，降低情珊获取难度

8、建筑相关改动

• 调整橘子树图纸建成后地块内橘子树数量1→2（需要重新建设橘子树，已建成橘子树地块内的橘子树数量不会增加）

• 调整部分图纸可在墨匠坊购买的声望等级

• 调整部分图纸和建筑的颜色

• 调整部分图纸的建造资源数量

• 调整部分图纸的景观度

9、BUG修复

• 木料，石料修改为货币类型（无上限）

• [fix] 地图地格名称错误修改

• [fix] 修复瑶月功法-摇竹功-【山渐青】

• [fix] 任务剧情文本错误修改

• [fix] 萧白峰剧情头像错误

• [fix] 修复银票钱庄不能兑换问题

• [fix] 隐藏事件-仙人岩-完成条件错误修改

以上便是本次更新的全部内容了，截至目前，秋季更新第一阶段关于建筑系统的内容就已经基本更新完成，当然，后面随着开发进度的推进，我们还会陆续补充一部分建筑相关的资源、图纸、玩法等到游戏中，也会持续对建筑系统的体验进行进一步优化。

接下来给大家预告一下秋季更新第二阶段的主要制作方向：

1、丰富世界生态，重做随机NPC交互功能，大幅增加世界范围内动态生成的随机NPC数量，并额外增加多种随机NPC类型

2、丰富世界事件，世界大事件的制作，并开始陆续实装周期性节日事件玩法

3、战斗系统整体优化，大幅提高功法搭配的自由度，适当调整战斗内逻辑，提高战斗体验

在第二阶段更新完成后，相信可以对游戏的整体体验能有进一步的提升！同时，我们会不间断的对游戏体验不足的地方进行无休止的优化，只希望能给各位渡魂人带来更好的游戏体验！各位渡魂人有任何意见或者建议都可以直接反馈给制作组，每一项优化和建议都能让《灵墟》变得更好，感谢各位对《灵墟》的支持，让我们一起砥砺前行，共创佳作!

《灵墟》制作组

2022年8月26日