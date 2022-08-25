《天地归虚》传送阵启动，抢先体验版现已上架。



各位道友好！

在混沌中沉浮了数年的《天地归虚》终于要与大家相见了。首周进入太初世界，传送阵门票优惠-10%，仅需48.6 ¥。

《天地归虚》是一款集合了策略战棋、修仙RPG、门派经营等多种玩法元素的洪荒修仙游戏。在游戏中成为一派掌门，传道受业，于洪荒太初世界中开启新的故事。在这里探索天道倾斜的缘由，培养门派弟子，与各色神话人物交互，深入探索诸仙埋藏的真相，谱写属于自己的神话传说。

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虽然这个EA版的太初世界还不够完善，但是相信各位道友能与我们一起携手以修补天道，让它渐渐成为更圆满的大世界。

非常感谢道友们长久的等待以及持续的关注与喜爱。而今，太初世界已经开启了传送阵，我们迫切的期待看到各位道友投身太初天地，谱写出一段属于自己的神话传说！

若看到任何天道裂缝或感悟到任何天道法则，请随时于社区中留下您的建议。

企鹅

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