●BUG修复

1.侠影迷踪裤增加魔攻

2.风精灵之女不再能够捕捉

●物品调整

1.东皇残钟扣除生命值由15%下调至10%

2.炼金宝瓶药物回复效果由175下调至135%

●人物调整

1.劲夫技能，神拳无敌效果由乌鸦坐飞机及怒火拳法会额外释放一次，且伤害提高50%，提高至75%。

2.劲夫技能，齑粉效果由暴击伤害+75%提高至80%

3.劲夫技能，乌鸦坐飞机回复能量值由30提高至45

4.龙马技能，双星十字斩物理攻击系数提高4

5.龙马技能，传说中的剑豪效果更改为普通攻击变为双星十字斩，并且消耗能量值改为获取

6.露茜技能，大自然守护·光环庇护伤害由1000提高至1500

●新增

1.牛马面具现在可以花88颗结晶直接购买，NPC位于18层