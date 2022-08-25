●BUG修复
1.侠影迷踪裤增加魔攻
2.风精灵之女不再能够捕捉
●物品调整
1.东皇残钟扣除生命值由15%下调至10%
2.炼金宝瓶药物回复效果由175下调至135%
●人物调整
1.劲夫技能，神拳无敌效果由乌鸦坐飞机及怒火拳法会额外释放一次，且伤害提高50%，提高至75%。
2.劲夫技能，齑粉效果由暴击伤害+75%提高至80%
3.劲夫技能，乌鸦坐飞机回复能量值由30提高至45
4.龙马技能，双星十字斩物理攻击系数提高4
5.龙马技能，传说中的剑豪效果更改为普通攻击变为双星十字斩，并且消耗能量值改为获取
6.露茜技能，大自然守护·光环庇护伤害由1000提高至1500
●新增
1.牛马面具现在可以花88颗结晶直接购买，NPC位于18层
再刷一把 PlayAgain update for 25 August 2022
8/25 更新
●BUG修复
Some depots below may not display changed files because our bot does not the specific depot or game.
Game can be donated with a key, by sending a gift, or using curator system.
- Loading history…
Changed files in this update