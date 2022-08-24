v1.1.0版本更新公告

感谢大家购买《未命名穿越记录》。

我们将游戏更新到了Ver1.1.0，在此版本中进行了如下更新内容：

1.新增了随机迷宫类型：死亡之地。该迷宫类型会在玩家阅读了某本书籍后，通过剧情事件解锁。

2.重新制作了地下遗迹第一层BOSS的战斗教程，新版教程的更加细致地进行了战斗中暂停和走位操作的引导。

3.提高了防御力/魔法防御力的作用参数，现在它们能提供更高的伤害降低。同时，降低目标防御力的技能的效果也会变得更强。

4.取消了天赋“微操大师”，战斗中使用右键操作精确走位的功能现在变得初始可用。

5.在事件与决策界面进入有剧情战斗的事件前，新增了冒险编队的成员检查。

6.成就“知识收集者”的解锁现在不需要再点亮三个可重复进行的愿望了。

7.增加了图书馆的书籍数量。

8.将书籍 “信件：关于《位面传送指南》” 的获取方式更改为图书馆声望获取（原获取方式为探险中随机掉落）。

9.调整了部分图书馆书籍的解锁声望。

10.调整了锻造时附加调整用素材的属性和其为装备附加的稀有度权重，使通过锻造能获得的装备强度更加合理。

11.调整了游戏中期及之后阶段的敌人强度，让难度曲线更加平滑。

12.调整了主角专用技能“回归纯粹的形态”的法术等级（2->1）。

13.调整了治疗技能、魔法盾系列技能的咏唱时间、冷却时间、威力系数。

14.调整了无视防御力的伤害技能的威力系数。

15.调整了谜之塔的迷宫环境效果，让谜之塔的战斗变得更有挑战性。

16.调整了谜之塔中特殊词缀敌人的出现概率。

17.调整了谜之塔中“侦查”按钮的功能，当面对BOSS时，可以通过侦查来确定BOSS的弱点属性。

18.调整了谜之塔中两个固定BOSS的掉落，现在它们会掉落独特的稀有素材。

19.下调了部分迷宫交互物的疲劳度需求。

20.修复了蓄积次数大于1的技能在使用后仍拥有剩余蓄积次数时无法正常手动使用的问题。

21.修复了在特定条件下可以重复利用特别训练获取无限次角色特性的问题。

22.修复了迷宫交互物“传承石像”采取“展示力量”行动成功时会直接将角色等级提升至50的问题。

23.修复了战斗中产生暴击、直击时，伤害数字后面的“！”标记生成错误的问题。

同时，我们在steam指南区发布了初版的MOD制作指南（持续施工中），在创意工坊发布了剧情制作的范例MOD，希望能帮助大家理解游戏MOD的制作方法，我们期待有优秀的创作内容出现。

如果您在MOD创作过程中遇到任何问题，欢迎加入MOD创作群128664282寻求帮助。

由于制作组所在地遭遇疫情管控，之后一段时间内将无法快速进行游戏补丁制作及发布，因此除影响游戏流程的严重问题外，我们将把修复问题的补丁累积到定期内容更新补丁（即更改版本号中间数字的内容补丁）上一同发布。即便有诸多困难，我们仍将持续关注游戏中出现的问题并努力修复，祝大家游戏愉快！