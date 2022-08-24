《古剑奇谭网络版 海外版》8月25日更新维护公告

各位仙家弟子：

《古剑奇谭网络版 海外版》将于2022年8月25日05:30进行例行停机维护。

“长携手”大区全服预计10:00开启。在维护期间，您将无法登录游戏。如果在预定时间内无法完成维护内容，开服时间也将继续顺延。

本次维护更新内容如下：

☆商城更新

通宝商城上新：

通宝商城上架外装【桑下箓】：三体型含【是昔尘颜】【闲庭寂寂】【月上蕉窗】【午梦桃花】4色；购买外装附赠外观动作【标符夺趣】，账号下同体型共享。

通宝商城限时上架同款异色发型【寒星成眠】，上架时间为2022年8月25日维护后~2022年9月8日维护前

通宝商城上架【远山明灭】系列壬寅夏款妆容，含眼妆、唇妆、特征、面纹，诚邀各位仙家弟子前往品鉴。

积分商城上新：

积分商城永久上架异色发型【岁染岚光】

☆活动更新

中元活动·中元异事青灯行开启

中元节时地府大开，忙碌的青灯行者们正等待仙家弟子的支援。仙家弟子每日均可以前往渭川塬“青灯幻影·归一台”处选择接取活动委托，根据委托指引消除怨魂执念，协助青灯行者完成青灯卷宗的归档。归档完毕后即可获得各项奖励。

时逢中元，各位仙家弟子在怨林中行走需谨慎，否则可能遭遇诡异之事......

活动将于8月25日更新维护后开启。

☆通用调整

修复从一个持续区域传送到另一个赤羽区域血露薇金粉尘状态未正常添加的问题。

☆数值调整

普通难度团队秘境【诛邪之野】增加引道内容。

☆界面调整

修复拍卖行购买光阴梭的等级提示错误的问题。

感谢大家的支持与厚爱，祝大家游戏愉快！

《古剑奇谭网络版 海外版》项目组

2022年8月25日