2022年8月23日 新阶层更新

更新了新的一层

包括

更多的怪物

更多的技能

更多的副本

更多的boss

更多的装备

优化了部分战斗帧数：

某些召唤怪召唤的过多有可能会闪退（未修复？）

现在防具耐久度掉落修改为

受到100%最大HP伤害时会总计掉落200耐久度（平均到每件装备上）

优化技能、敌人图鉴ui

修复bug：

行走图偶尔错位

死去单位施法动画存在

守卫无法使用技能

龙骨反击动作没有

偶尔伤害染色失败（未完全修复）

等