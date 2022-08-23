2022年8月23日 新阶层更新

更新了新的一层
包括
更多的怪物
更多的技能
更多的副本
更多的boss
更多的装备
优化了部分战斗帧数：
某些召唤怪召唤的过多有可能会闪退（未修复？）
现在防具耐久度掉落修改为
受到100%最大HP伤害时会总计掉落200耐久度（平均到每件装备上）
优化技能、敌人图鉴ui
修复bug：
行走图偶尔错位
死去单位施法动画存在
守卫无法使用技能
龙骨反击动作没有
偶尔伤害染色失败（未完全修复）
等
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包括
更多的怪物
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优化了部分战斗帧数：
某些召唤怪召唤的过多有可能会闪退（未修复？）
现在防具耐久度掉落修改为
受到100%最大HP伤害时会总计掉落200耐久度（平均到每件装备上）
优化技能、敌人图鉴ui
修复bug：
行走图偶尔错位
死去单位施法动画存在
守卫无法使用技能
龙骨反击动作没有
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