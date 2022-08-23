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焚魂之梦 update for 23 August 2022

2022年8月23日 新阶层更新

Share · View all patches · Build 9369115 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

更新了新的一层

包括
更多的怪物

更多的技能

更多的副本

更多的boss

更多的装备

优化了部分战斗帧数：
某些召唤怪召唤的过多有可能会闪退（未修复？）

现在防具耐久度掉落修改为
受到100%最大HP伤害时会总计掉落200耐久度（平均到每件装备上）

优化技能、敌人图鉴ui

修复bug：
行走图偶尔错位
死去单位施法动画存在
守卫无法使用技能
龙骨反击动作没有
偶尔伤害染色失败（未完全修复）

Changed files in this update

Depot 1547781
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