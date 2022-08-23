《降妖神兵》2022年8月更新

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2022年8月更新内容

♦蛇女修炼成人身之后可以砍怪，战力为玩家的一半；

♦增加新地图寅寺镇，新Boss地狱鳄魔；

♦强化降妖套装可以进一步升级为极品降妖套装，升级用的熔炉在寅寺镇；

♦寅寺镇的敌人会使用破甲和削弱等debuff，需要升级降妖套装以克制；

♦增加战斗时的伤害和恢复的数值实时显示，可以在设置中开启或关闭；

♦增加两套角色男主高级装备外观和全场景动作；

♦轻功时避开放置物；

♦修复公告栏颜色错乱的问题；

♦更改了技能面板的表现形式。