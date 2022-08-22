挂机神话 20220823 圆饼出击

#修复古宝【娲皇】一个实际效果不如面板数值的Bug
#接下来1至2周内狮子会专门开发攻克一下成就系统（因为这是一个需要于G胖对接的功能；第一次做需要开荒）
Q群：632515086（此群新开，老群已满，群骚气的程度与游戏文案成正比！）
PS：国产独游真的生存不易，G胖完全不给曝光量了；狮子只想一心做游戏不想卖惨 — 那就卖个萌吧
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