挂机神话 20220822 圆饼出击

#略微精简资源，缩减加载速度（持续优化挂机神话ing）

#接下来1至2周内狮子会专门开发攻克一下成就系统（因为这是一个需要于G胖对接的功能；第一次做需要开荒）

Q群：632515086（此群新开，老群已满，群骚气的程度与游戏文案成正比！）

PS：国产独游真的生存不易，G胖完全不给曝光量了；狮子只想一心做游戏不想卖惨 — 那就卖个萌吧

打滚求好评啊啊啊

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