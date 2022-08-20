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Untitled Crossing Record update for 20 August 2022

v1.0.14紧急补丁说明

Share · View all patches · Build 9353788 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

感谢大家购买《未命名穿越记录》。

我们将游戏更新到了Ver1.0.14，在此版本中进行了如下修正：

1.修复了特定条件下，开始新游戏时不能正常继承之前通关存档的技能图鉴的问题。
已经触发此BUG的玩家在更新到新版本后，重新开始新游戏便可继承之前未能成功继承的技能图鉴。
对此为各位玩家带来的困扰，我们深表歉意。

我们将持续关注游戏中出现的问题并努力修复，祝大家游戏愉快！

Changed files in this update

Depot 1548681
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