v1.0.14紧急补丁说明

感谢大家购买《未命名穿越记录》。
我们将游戏更新到了Ver1.0.14，在此版本中进行了如下修正：
1.修复了特定条件下，开始新游戏时不能正常继承之前通关存档的技能图鉴的问题。
已经触发此BUG的玩家在更新到新版本后，重新开始新游戏便可继承之前未能成功继承的技能图鉴。
对此为各位玩家带来的困扰，我们深表歉意。
我们将持续关注游戏中出现的问题并努力修复，祝大家游戏愉快！
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1.修复了特定条件下，开始新游戏时不能正常继承之前通关存档的技能图鉴的问题。
已经触发此BUG的玩家在更新到新版本后，重新开始新游戏便可继承之前未能成功继承的技能图鉴。
对此为各位玩家带来的困扰，我们深表歉意。
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