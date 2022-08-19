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Untitled Crossing Record update for 19 August 2022

8月20日更新内容[v1.0.11]

Share · View all patches · Build 9349580 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

感谢大家购买《未命名穿越记录》。

我们将游戏更新到了Ver1.0.11，在此版本中进行了如下修正：
1.在角色列表的标签上增加了角色工作状态的显示。
2.增加了一个支线任务，让塔利餐厅剧情线的引导更为清晰。
3.修复了回合结算委托奖励时，文本显示可能不正确的问题。

我们将持续关注游戏中出现的问题并努力修复，祝大家游戏愉快！

Changed files in this update

Depot 1548681
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