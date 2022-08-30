

各位玩家，我们是一个独立小工作室，八个人的团队！我们不是什么大厂，也没有什么IP，背后也没有什么大的资方支持，我们只是单纯的想给大家创造快乐！今天这封信写给大家是因为我们即将上线，所以也给大家做一个小小的总结与汇报！

我们不否认我们是一款手游做的PC版上的steam ，因为我们确实挺不住了，我们需要我们的游戏通过上线来面见用户，我们需要各位玩家老爷来对我们的产品做出批判与建议让我们有更多的思路与方向把游戏做的更好（毕竟闭门造车是做不出大家喜欢的东西来的），也需要产品上线的数据来让团队里的每一个小哥哥小姐姐更有工作动力，并且我们也确实需要资金，我们这个团队的每一个人都是实在人，不会绕什么弯子，更不会说什么漂亮话，毕竟人员，场地，杂七杂八的费用都是需要付出进行维持的。

我们也不避讳我们是一个内购游戏，但是我们可以承诺我们这款游戏，在不充值的情况下也是可以玩的很开心的！我们更不避讳我们的产品存在缺陷，但是我们会虚心接收每一位玩家给我们指出的意见和建议，在后续版本中我们也会对大家的建议逐条进行修改与打磨，还会附上每条更新内容是由哪位大佬提出的建议，让每一位玩我们产品的大佬都有参与感，因为这不是我们的游戏而是大家的游戏！