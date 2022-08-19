0.8.12.3版本更新公告

1、墨匠坊开放晋升【玄铁】等级任务，青铜等级经验满后在上京城墨匠坊-李思处接取

2、增加墨匠坊【玄铁】等级对应图纸，主要图纸如下

• 2级伙房图纸，增加部分可加工商品：虾子→青虾、猪肉→火腿、竹笋-冬笋、石莲→莲子，2级伙房的加工台提高加工成功率

• 橘子树图纸，建成后可采集商品柑橘

• 3、4级厢房图纸，建成后可选择的睡觉选项增多、时间增长

• 3级农田、1-2级水田、1-2级旱田图纸，详细说明请查看第3条-调整种植系统

• 中级练功房图纸，增加更加强大的木桩怪物

• 大量新景观建筑图纸

• 新的道路图纸

3、调整种植系统

• 田地图纸增加类型：农田图纸（目前可建造的田地类型为农田），水田图纸（墨匠坊晋升玄铁后新增），旱田图纸（墨匠坊晋升玄铁后新增）。

• 相同种子种植到不同类型的田地上时收获农作物的数量不同，根据种子与田地的类型适配与否，相关农作物的产量浮动范围为50%-150%；

• 种植蔬菜、草药产量翻倍

• 移除原有可种植地块的升级体系；

• 宅邸内可建造全部类型田地数量上限为10（已建成的超过10块田地不受影响，但无法建设新田地，直至将田地数量拆除至10以下），通过图纸对各类型田地升级，增加田地内可种植地块的数量。

4、宅邸可以升级为2级（可建设地块数量由30→60块），在我的宅邸内宅邸大门处和管家对话进行宅邸升级，升级2级宅邸需要墨匠坊达到【玄铁】等级

5、宅邸内可建造的建筑物增加观赏度数值，后续会针对观赏度数值制作相关玩法

6、我的宅邸内宅邸大门处的管家，可以查看当前的宅邸信息，包括建筑类型、数量、观赏度等

7、新增昆州、临东府、上京城墨匠坊可开垦、建造区域

8、泰丰楼根据等级增加部分商品种子：大米（青铜）、棉花（青铜）、小麦（青铜）、元麦（青铜）、西瓜（玄铁）、野葱（玄铁）

9、增加建筑图纸分类标签，购买图纸、建设选择、图纸收集界面均增加分类标签，可以通过点击不同的分签快速浏览对应标签内的建筑图纸信息

10、增加快速读档功

• 新增快速存档档位，F5快速存档，F5快速存档不再存储到自动存档的档位

• F6快速读档所读取的存档为新增档位的存档

11、增加快速换人功能：增加主界面点击英魂头像切换主魂功能，快捷键Q可以快速切换主魂

12、bug修复

• 任务剧情文本错误修改

• 提示信息缺失补充

《灵墟》制作组

2022年8月19日