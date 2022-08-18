挂机神话 20220818 圆饼出击

#更新角色代号更改功能，此功能以内置于【企业】【戏精培训】中，解锁后即可使用（终于可以把一大票的阿对对对修士以及嘤嘤嘤女修分清楚了）

PS：G胖已经不给曝光量了，如果觉得小破游还可以，请投个好评，让小破游好好活下去。无论如何，狮子都会继续努力将小破游打磨得越来越好玩的！

Q群：632515086（此群新开，老群已满，群骚气的程度与游戏文案成正比！）