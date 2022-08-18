8月18日更新内容[v1.0.10]

感谢大家购买《未命名穿越记录》。
我们将游戏更新到了Ver1.0.10，在此版本中进行了如下修正：
1.在标题界面新增了steam成就轮询器，每次启动游戏时都将检查游戏内已激活但未能同步到steam的成就并尝试同步。
2.修正了书本《大陆美食游记》内容缺失，《一名士兵的笔记》、《不知名的日记残篇》内容显示为乱码的问题。
我们将持续关注游戏中出现的问题并努力修复，祝大家游戏愉快！
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1.在标题界面新增了steam成就轮询器，每次启动游戏时都将检查游戏内已激活但未能同步到steam的成就并尝试同步。
2.修正了书本《大陆美食游记》内容缺失，《一名士兵的笔记》、《不知名的日记残篇》内容显示为乱码的问题。
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