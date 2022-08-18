V0.1.9 更新日志

更新列表：
- 祛除状态：现在在篝火和客栈处休息除了回血，还可以祛除所有的异常状态。
- 江湖地图：新增玩家位置标记，按下M键后，可以在大地图中实时查看自己的位置。
- 阻断修复：修复在羽衣派大殿存档读档后，羽衣老祖会消失的问题，可继续触发剧情。
- 偷窃银两：修复了偷窃的银两未放入背包，只能典当的问题。
- 系统菜单：ESC呼出系统菜单时，新增确认按键，避免误触导致离开游戏。
- 界面异常：修复在江湖志界面中，鼠标右键呼出菜单时，有概率导致界面异常的问题。
- 任务调优：
- 修复太湖水道原路返回后，太湖帮始终保持黑夜状态的问题。现在在太湖水道中，触发阿夏的任务或从水道右下方坐船离开，太湖帮会恢复白天的状态，但依旧可以从小船入口自由进入水道。
- 优化剧情逻辑，川西老汉被玩家威胁后不再会逃跑消失。
- 修复塞北名丐任务无法触发的问题，成都北新增官兵，击杀塞北名丐获得任务道具后便可在新官兵处完成通缉。
已知问题：
- 在黑泥沼打开江湖志会卡死。
这个问题是因为队伍中已有5名队友，但上官楠会因为剧情强制入队导致总人数变为7人，在篝火处减少一名队友就不会触发了，修复中。
- 打开游戏黑屏或存档无法读取问题。
可能是云存档网络异常导致的，可以先试试这个方案。
在存档路径：C盘→我的文档→TheWorldOfKongFu文件夹下
备份所有bigbang开头的存档文件和configdata.dat，开着游戏删除所有存档退出并同步云存档，然后再打开游戏随便建个新人物，按照备份的bigbang文件数量在开局火堆里保存同样数量的存档，然后继续再开着游戏的情况下把备份的存档覆盖进存档目录，这时候再读档就能读到原来的档了，虽然存取档界面显示的地点和时间会不一致。
Changed files in this update