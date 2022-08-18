V0.1.9 更新日志

可能是云存档网络异常导致的，可以先试试这个方案。

在存档路径：C盘→我的文档→TheWorldOfKongFu文件夹下

备份所有bigbang开头的存档文件和configdata.dat，开着游戏删除所有存档退出并同步云存档，然后再打开游戏随便建个新人物，按照备份的bigbang文件数量在开局火堆里保存同样数量的存档，然后继续再开着游戏的情况下把备份的存档覆盖进存档目录，这时候再读档就能读到原来的档了，虽然存取档界面显示的地点和时间会不一致。