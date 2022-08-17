1.新开地图照心泉和子母绿洲，其他地图与元婴突破玩法绑定太深，要等元婴做好了一起开放
2.在仙云集出现了失灵土婴
3.在桃源仙境可以发现失灵水婴
4.失灵火婴在西南界域游荡
5.在三才坡可以学会如何分解装备
6.增加浓缩回灵水，服用后永久增加灵力
7.在获得天雷淬体后，不再触发普通的雷罚
8.大幅度降低西皇山怪物的攻击
9.法宝升级时在装备的情况也会出现在可升级列表中
10.调整豺狼的初始成长为1.1
11.修复法宝在满级时还会显示可以升级的bug
12.修复小退游戏时弹出框会残留的问题
13.修复在灼烧时无法恢复体力的问题
14.修复其他已知道bug
懒人修仙传2 update for 17 August 2022
1.0.2.24 更新说明
1.新开地图照心泉和子母绿洲，其他地图与元婴突破玩法绑定太深，要等元婴做好了一起开放
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