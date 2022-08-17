1.3.2更新：部分单位技能重做，平衡性调整，问题修复

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现在金币奖励结算不再根据时间，而是根据游戏结束时的回合数。

掉血机制：固定2血量→每10回合加1

露米娅：开启狂暴状态，为自己提供40%/60%/100%攻速加成，每次攻击时附带{0:ad/100%/100%/100%}的法术伤害并且获得40%全能吸血，持续3/4/5秒。

蕾米：变身蝙蝠，朝最远的目标冲刺，对经过的敌人造成{0:ap/100/150/600}的伤害，使其受到的伤害加深10%/20%/40%，每秒受到{1:ap/50/75/200}的伤害，持续4秒，这些伤害都将转化成自己的血量。

芙兰：向下劈砍，对目标造成{0:ad/300%/300%/600%}的魔法伤害，恢复血量{1:ap/400/800/3500}，如果击杀目标则恢复所有血泪。三星芙兰释放范围为全屏。

觉：发动读心术连接敌人，每秒对其造成{0:ap/200}点伤害，每次提高100%，觉被晕眩会打断这个效果，持续5秒。连接期间，敌人不能被攻击。如果目标死亡，觉将控制他，但每秒损失15%/7%/0%最大生命值。三星范围为目标及其周围一格。

妹红：自残时间3秒→4秒，自残每秒伤害100→75

幽香：现在技能击杀会恢复所有蓝量。

米斯蒂娅：伤害改为魔法伤害

封兽鵺：缩短技能前摇

此外还有绝大部分棋子双抗和血量得到提升，低费卡技能数值得到提高

天狗盾：护甲值改为80

巫女服：魔抗值改为80

桃子：增加血量改为500

修复图鉴里赤月文本没显示全

修复了早苗技能没享受到ap加成

修复了白莲大招伤害造成了多段伤害