各位道友好呀：

《蜀山：初章》将于8月18凌晨：0：10进行维护更新，维护更新时间1个小时，预计开服时间为8.18日1:10点，每延迟半小时开服，维护奖励将会递增哦～感谢您的理解，为您提供良好而公平的游戏环境，一直是我们致力的目标！非常感谢您继续支持重楼工作室！

新增优化内容：

1.新增聚海商会可以筛选词条颜色；

2.优化蓬莱客栈采集物位置；

3.优化苍莽山采集物位置；

4.调整大世界【寒梦花】同时存在数量上限，现在数量更多；

5.优化删除角色功能，现在删除角色后再次删除有24小时的等待时间。

修复内容：

1.修复【指玄经】首次暴击触发异常的问题；

2.修复聚海商会显示已过期道具的问题；

3.修复【骁勇】会导致治疗必暴击的问题；

4.修复强化装备卡顿的问题；

5.修复击败怪物不掉落物品或无法拾取的问题；

6.修复背包、仓库道具消失的问题；

7.尝试修复【混元化清·金】技能获得事件；

8.尝试修复怪物会被攻击到地下的问题。

注：

1.新增内容中第1条，已经上架的装备由于数据未刷新，暂时不支持词条颜色筛选功能，需重新上架道具才能生效。

《蜀山：初章》运营团队

2022年8月17日