v1.0.5版本更新公告

感谢大家购买《未命名穿越记录》。

我们将游戏更新到了Ver1.0.5，在此版本中进行了如下修正：

1.增加了在选择探险目的地时可以看到BOSS弱点属性的功能。[v1.0.5]

2.为BOSS“黑暗祭司”、“先民双生者”增加了额外的弱点属性。[v1.0.5]

3.为角色“维斯塔”新增了初始装备“手制护身符”，正在进行游戏的存档可以在读取后于仓库中找到。[v1.0.5]

4.将角色“罗克珊”的招募条件调整为初始可招募。[v1.0.5]

5.降低了BOSS技能“震怒”的伤害和距离衰减伤害。[v1.0.5]

6.调整了迷宫的推荐挑战等级显示，现在有BOSS存在的迷宫的推荐挑战等级将变得更高。[v1.0.5]

7.修复了先民系BOSS在怪物图鉴中的状态抗性显示不正确的问题。[v1.0.5]

今天的早些时候更新的版本内容如下：

1.修复了角色特性“色欲”在互动交流中没有正常生效的问题。[v1.0.4]

2.取消了原等级需求为15以下（不包括15）的装备的等级需求。本条更新内容无法对正在进行的游戏中已经生成的装备生效，但可作用于之后从迷宫掉落以及商店刷新的装备。[v1.0.4]

3.降低了每回合稳定度减少的基础值（从2调整到1.5）。[v1.0.3]

4.提升了我方角色的初始生命值上限。[v1.0.3]

我们将持续关注游戏中出现的问题并努力修复，祝大家游戏愉快！