8月17日更新内容[v1.0.4]

感谢大家购买《未命名穿越记录》。

我们将游戏更新到了Ver1.0.4，在此版本中进行了如下修正：

1.修复了角色特性“色欲”在互动交流中没有正常生效的问题。

2.取消了原等级需求为15以下（不包括15）的装备的等级需求。本条更新内容无法对正在进行的游戏中已经生成的装备生效，但可作用于之后从迷宫掉落以及商店刷新的装备（商店物品会在读取存档之后的下一回合刷新）。

我们将持续关注游戏中出现的问题并努力修复，祝大家游戏愉快！