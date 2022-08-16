8月16日更新内容[v1.0.2]

感谢大家购买《未命名穿越记录》。

我们将游戏更新到了Ver1.0.2，在此版本中进行了如下修正：

1.修复了遭遇宝箱怪并在战斗中失败时，会错误调用剧情战斗失败的处理机制的BUG。目前宝箱怪的战斗结果逻辑已修正为正常迷宫遭遇战逻辑，并下调了初期遭遇宝箱怪时的战斗难度。

2.修复了决议界面的决议条目悬浮窗重复显示的问题。

3.在迷宫选择列表上增加了有无BOSS的显示区分，目前有BOSS存在的迷宫的难度图标将显示为红色。

我们将持续关注游戏中出现的问题并努力修复，祝大家游戏愉快！