·整体流程进行了简化，从三幕简化为两幕，这样整体游戏节奏更加紧凑了

·对应的部分事件、敌人和高级职业契约任务的要求也进行了调整

·为高塔势力增加了16张新的卡牌，高塔初始卡组也进行了调整

·调整了一些卡牌效果(禁忌之书、标枪兵、法师护卫、轻骑兵、角斗冠军)

·现在难度3及以上初始随从的选择数量从4变为2了，之前的回复血量效果取消了

·提高了普通战斗后装备的爆率

·修改了法术准备完成后的特效提示，现在更加显眼了

·现在第一次拜访城市时会提高对应势力的声望了

·高难度下黄金和传奇敌人血量进行了削减

·现在合并中立随从只能在同种族间合并了

·修复了一些bug