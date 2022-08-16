各位道友好呀：

《蜀山：初章》将于8月16日晚上8点到9点20进行维护更新，还请道友在这段时间提前下线，感谢您的理解。为您提供良好而公平的游戏环境，一直是我们致力的目标！非常感谢您继续支持重楼工作室！

新增：

1、新增聊天界面物品点选查阅

2、新增角色删除功能（一天CD时间）

3、新增【交易】聊天频道，用于大家发布交易信息（其他频道发布交易信息的玩家依然会被禁号，同时官方会对交易频道内的商家物品进行是否为BUG产出的持续审核。；易频道聊天聊天信息CD为5分钟；谢谢大家理解支持）

4、新增功法【诸天挪移功】获得方式：和哀文对话即可获得；

5、新增功法【御兽术】获得方式：和龙流对话即可获得；

6、新增功法【妙化吟】获得方式：和壁筠庵门口乞丐对话即可获得；

7、新增角色界面显示角色ID，可点击复制按钮复制；

7、优化所有道具出售价格；

8、优化部分道具品质颜色显示（防止珍品被一键售卖）

9、大幅上调世界难度掉率（方便词条测试）

10、取消查看人物界面（废弃功能，单人修仙“你瞅谁”？）

11、优化反弹计算流程的问题，（改成最后最后扣血量来计算反弹伤害）；

12、优化苍莽山部分浮空采集；

13、优化伏波道人位置；

14、调整百变宝箱刷出时间为24小时；

15、修复仇恨机制，现在怪物可以正常切换攻击目标。

修复内容：

1、修复部分已有装备数据异常；

2、修复商会百业中无法搜索材料的问题；

3、修复商会中过期的商品未消失的问题；

4、修复佩戴功法【东皇宝鉴】死亡后复活也会掉血的问题；

5、修复几率触发不回蓝的问题；

6、尝试修复有几率不能获得掉落的问题；

7、修复商会中过期的商品未消失的问题；

8、尝试修复组队情况下杀怪没掉落的问题；

9、尝试修复击退会把玩家击飞到地底的问题；

10、修复服务器BUG 异常数据包导致cpu占用过高的bug。

官方9群：558013640

《蜀山：初章》运营团队

2022年8月16日