《R2Beat：音速觉醒》8月17日维护公告

亲爱的《R2Beat：音速觉醒》玩家：

《R2Beat：音速觉醒》将于2022年8月17日上午10:00进行停服维护，预计维护时间6小时。

维护期间无法登录并进行游戏，对此给大家造成不便，敬请谅解！

本次维护内容为商城服饰上新，限时售卖服饰套装，道具上新，开启新一轮累计消费活动，优化游戏体验。

其它问题及优化，我们也将持续处理，衷心感谢大家对我们的支持与关注！

维护开始时间：2022年8月17日10:00

预计维护结束时间：2022年8月17日16:00

商城上新服饰内容：

“休闲米粒”套装

“急速少女”套装

“Laffin”套装

“阳光橙汁”套装

“Liar 阳光橙汁”套装

“炫彩波澜”套装

“奇幻波澜”套装

“流行季风”套装

“菁菁校园”套装

“兜兜”套装

“活力粉蓝”套装

“蓝天格纹”套装

“红枫格纹”套装

“薄荷星愿”套装

“粉色星愿”套装

“太阳达人”套装

“月亮湾”套装

“月亮谷”套装

“蔷薇马卡龙”套装

“柠檬马卡龙”套装

“奶油布偶”套装

“灰灰布偶”套装

“布鲁喵”套装

“品客喵”套装

“粉小兔”套装

“蓝小兔”套装

“蓝梦幻想”套装

“热力星翼”套装

“蓝色星翼”套装

“猫耳物语”套装

“猫耳情缘”套装

“粉雪梦乡”套装

“萌喵来袭”套装

“晴朗星愿”套装

“暖暖星愿”套装

“熊言熊语”套装

“热力黑猫”套装

“炫动黑猫”套装

“晴朗贵族”套装

“赤星贵族”套装

“呆萌嘎嘎”套装

“呆萌鸭鸭”套装

“Mino萌动小兔”套装

“Mino家有爱汪”套装

“Candy午夜灵喵”套装

“甜心午夜”套装

“橙意暖阳”套装

“粉意暖阳”套装

“萝卜兔子”套装

“Zero萌动狐兔”套装

“黄黄太阳”套装

“粉粉太阳”套装

“轻松晴空”套装

“轻松粉梦”套装

“粉粉暖喵”套装

“橙子暖喵”套装

“造梦乐园蓝色”套装

“造梦乐园粉色”套装

“兔兔蓝梦”套装

“兔兔粉梦”套装

“星月宝贝”套装

“玫瑰情结”套装

“星梦晴空”套装

“粉梦星空”套装

“星星宝贝”套装

“月亮宝贝”套装

“蓝蓝喵呜”套装

“Candy诺雪舒心”套装

商城限时上新服饰内容（8月24日维护后下架）：

“Fiver花之恋”套装

“光芒匿迹”套装

商城上新道具内容：

玩伴背景框—秋天童话

玩伴背景框—甜蜜田园

玩伴背景框—花舞盛宴

玩伴宠物—叽叽/喳喳

玩伴宠物—美拉/美丽

玩伴宠物—堪培拉/墨尔本

挚友戒指—Zero花世情缘

玩伴信物—守护之心

累计消费活动内容：

活动期间单个角色累计消费G币金额数达标，可获得对应奖励，满足第二档消费，可获得1.2档奖励，满足第三档消费，可同时获得1.2.3档全部奖励；

活动时间：2022年8月17日维护后 ~ 8月24日维护前

第一档：

活动期间单个角色累计消费满1500G币，可得“Nemo神奇泡泡”（男）套装/“Nemo可爱泡泡”（女）套装奖励；

第二档：

活动期间单个角色累计消费满7500G币，可得“挚友宝石-云端风铃”奖励；

第三档：

活动期间单个角色累计消费满22500G币，可得“纯美爱恋”套装奖励；

活动奖励将在8月24日维护完毕后以邮件形式发送，请玩家在8月24日开服登录游戏后到邮件保管箱领取奖励道具。