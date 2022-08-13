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再刷一把 PlayAgain update for 13 August 2022

8/13 更新

Share · View all patches · Build 9308541 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

●bug修复
1.修复巨剑术文本错误的问题
2.修复万剑归宗文本错误的问题
3.修复上古战甲套装加成错误的问题
4.修复荒芜卖不出去的问题
●符文调整
1.弹夹效果由弹幕射击额外增加2段伤害改为弹幕射击伤害提高35%
●人物调整
1.科妮莉娅技能，真气升腾效果气元拳伤害+25%调整为气元拳及三重气元拳伤害+40%
2.科妮莉娅技能，气元拳及三重气元拳伤害系数由22提高至25
3.科妮莉娅技能，炁体源流效果气元拳及三重气元拳会额外释放一次，且伤害提高50%提高至75%
4.劲夫技能，神拳无敌效果乌鸦坐飞机及怒火拳法会额外释放一次，且伤害提高50%提高至75%
●新增
1.70级深渊宠物商人多增加一只宠物
2.70级深渊增加一个BOSS
3.挑战者协会图书馆增加新的修炼NPC

Changed files in this update

Depot 2059791
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