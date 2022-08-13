●bug修复

1.修复巨剑术文本错误的问题

2.修复万剑归宗文本错误的问题

3.修复上古战甲套装加成错误的问题

4.修复荒芜卖不出去的问题

●符文调整

1.弹夹效果由弹幕射击额外增加2段伤害改为弹幕射击伤害提高35%

●人物调整

1.科妮莉娅技能，真气升腾效果气元拳伤害+25%调整为气元拳及三重气元拳伤害+40%

2.科妮莉娅技能，气元拳及三重气元拳伤害系数由22提高至25

3.科妮莉娅技能，炁体源流效果气元拳及三重气元拳会额外释放一次，且伤害提高50%提高至75%

4.劲夫技能，神拳无敌效果乌鸦坐飞机及怒火拳法会额外释放一次，且伤害提高50%提高至75%

●新增

1.70级深渊宠物商人多增加一只宠物

2.70级深渊增加一个BOSS

3.挑战者协会图书馆增加新的修炼NPC