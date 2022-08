Update, Version 20220813

English

##########Content############

[Deal with the Devil]New offer: Spell Book: Darkness at the cost of 2% of your soul.

[Deal with the Devil]New offer: Skill Book: Devour Corpse at the cost of 2% of your soul.

[Devour Corpse]This skill can now be used outside a battle.

[Devour Corpse]Healing effect was reduced from 25% of MaxHP to 16% of MaxHP. (Eventually, we will face some enemies that have this skill as well. Thus, let's not make it too overpowered.)

[Deal with the Devil]New offer: Demonic Knowledge (+66% Mgi. until the end of the battle.)

简体中文

##########Content############

【魔鬼交易】新的交易内容:法术书:黑暗涌动,价格:你2%的灵魂。

【魔鬼交易】新的交易内容:技能书:食尸,价格:你2%的灵魂。

【食尸】这个技能现在可以在非战斗时使用。

【食尸】治疗效果从25%的最大生命值下调到了16%的最大生命值。(之后可能会出现拥有这个技能的敌人,所以先削弱一下。)

【魔鬼交易】新的交易内容:恶魔知识(+66%的魔力,直到战斗结束。)