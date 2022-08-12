各位亲爱的道友：

《蜀山：初章》定于2022年8月13日07：30-08：30进行停服更新维护，维护结束之后将会发放全服补偿，维护补偿将会随着维护时间延长而递增哦~请各位道友相互转告，在此期间给您带来的不便，敬请谅解。为您提供良好的游戏环境，一直是我们致力的目标，非常感谢您继续支持重楼工作室！

P.s 各位道友参与活动领取的礼品兑换码也将在这次更新之后生效。

停服时间：8月13日07：30-08：30

停服范围：全服

更新内容：新增优化内容：

1、朋来客栈“唐朱铁”处可以将原【聚灵石（弃用）】兑换新【聚灵石】；

2、炼体技能【伏虎拳】重做，修改为【擒龙手】；

3、新增聚海商会可筛选道具品质、套装与装备词条数量；

4、优化聚海商会筛选指定装备词条功能；

5、新增单独私聊窗口；

6、优化聊天框显示与操作；

7、朋来客栈“唐朱铁”处可以用【天玑经卷二】兑换【天玑经】全本；

8、优化击杀妖灵可获得【天玑经】全本；

9、优化功法【越女经】49重的效果，受到治疗的友方有概率获得霸体；

10、优化功法【景德传灯录】49重的效果，受到治疗的友方有概率获得减伤；

11、优化功法【皇极经世书】触发的【气定神闲】效果，释放技能时有概率获得1点真气；

12、优化所有传承功法书道具的描述；

13、暂时取消【真仙传道籍】的出售（该功法做好后再重新上架）；

14、新增队长解散队伍弹窗提示；

15、新增渡劫音效，渡劫成功音效；

16、优化迭代场景音乐；

17、优化幽蓝狼王普攻音效。

修复内容：

1、修复技能音效音量；

2、修复不可选中的怪物能够被锁定的问题；

3、修复玩家受到怪物击退可能掉落地底的问题；

4、修复怪物技能范围与预警圈范围不一致的问题；

5、修复功法类道具可以出售的问题；

6、修复多次使用【凝气化紫丹】导致金丹品级降低的情况；

7、修复好友达到上限提示错误的问题；

8、修复功法【玄元诀】的效果，现在距离越远，伤害越高已生效；

9、修复功法【胎息经】的效果，现在【怒海仁心】已生效；

10、修复功法【道海玄微】的效果，现在【伤筋】、【疏筋】已生效；

11、修复功法【太素玄机】的效果，额外恢复治疗量对所有队友均可生效；

12、修复功法【云极两仪功】的效果，护盾对所有队友均可生效；

13、修复功法【东皇宝鉴】的效果，受到的伤害会有一部分转化为持续扣除气血已生效；

14、修复功法【大荒遗章】的效果，击杀精英怪物或玩家后，可回复气血已生效；

15、修复功法【无量寿经】的效果，减少受到五行伤害已生效；

16、修复功法【五蕴心经】的效果，减少受到雷冰伤害已生效；

17、修复功法【周天通法】的效果，生命上限降低同时提高伤害已生效；

18、修复功法【金光明经】的效果，造成伤害可治疗5米内气血最低的队友已生效；

19、修复功法【秘魔三参】49重的效果，造成暴击时有概率立即结束冷却时间，且有概率进入【看破】状态已生效；

20、修复功法【秘魔三参】触发的【看破】效果，使下一次攻击额外提高100%暴击率；

21、修复功法【云笈七签】的效果，闪避时有概率进入【平息】状态已生效；

22、修复功法【云笈七签】触发的【平息】效果，抵挡一次负面效果；

23、修复功法【素女偷元法】的效果，造成暴击时有概率进入【看破】状态已生效；

24、修复功法【皇极经世书】的效果，释放技能时有概率不进入冷却时间，且进入【气定神闲】状态已生效；

25、修复技能【伏魔天罡阵】描述问题；

26、修复技能【妙法莲华】描述问题；

27、修复技能【四象元灵·冰】会使自己减速的问题；

28、修复技能【剑气纵横】霸体效果未正常生效的问题；

29、尝试修复功法【云笈七签】的产出方式；

30、尝试修复功法【葵花宝录】的产出方式；

31、尝试修复技能【醉仙望月·雷】的产出方式；

32、尝试修复功法【诸天挪移功】的产出方式；

33、尝试修复功法【天玑经】的产出方式；

34、尝试修复功法【飞罡录】的产出方式；

35、尝试修复功法【素女偷元法】的产出方式。

全服补偿：

铜币200000

四品修为丹50

纯阳石20

玄阴石20

最后，祝各位道友周末愉快！游戏愉快！求仙之旅惊喜不断！我们的客服团队也将在周末提供全方位的服务（早上10点-下午6点）；欢迎大家加入官方群：

玩家交流7群：145263917

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《蜀山：初章》运营团队

2022年8月13日