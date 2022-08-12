【墨匠坊开放】九重宫阙十里阁，水光潋滟灵田沃，匠心不辍！

• 开放新势力墨匠坊，实装开垦、建设系统

新势力墨匠坊隆重登场！可以自由的开垦和建造建筑了！

可以在陈家村接到墨匠坊开启任务，完成任务后便可以探索可建设土地，寻找购买图纸，并在土地上建造建筑，将世界的样子变成自己喜欢的样子。





• 开放世界建设，现在可以在任意可开垦地点进行世界建设

世界中有一些可以开垦的地点，通过探索发现世界建筑的图纸，并将其建设在自己喜欢的位置。目前实装的世界建筑有：宅邸、野区驿站、野区温泉、道路、河流等，这些建筑图纸需要通过探索野区、或从上京城的墨匠坊总部购买获得。



当然，目前版本实装的可开垦地点还不是很多，但在后续的更新中，会陆续补充一些可开垦地点，同时补充更多的建筑，并加入一些与开垦建筑相关的玩法，期待大家持续关注！

• 开放我的宅邸，现在可以进行自家建设

将宅邸建设在自己喜欢的位置后，便可以进入宅邸，大兴土木，将自己的宅邸变成独一无二的样子。目前实装的宅邸建筑大部分可以从上京城的墨匠坊总部购买，还有一小部分需要通过探索采集获得，至于具体的获取方式，便需要你自行探索了。



在后续规划内容中，宅邸的大小是可以进行升级的，同时还会有更多的景观和功能性建筑补充进来。目前正在设计的NPC部分的相关玩法也会在未来与宅邸部分的玩法结合起来，让家园更加的富有活力和真实感！

以上便是本次更新关于墨匠坊的内容，当然墨匠坊的晋升、更多的图纸会陆续进行更新，如果各位玩家对墨匠坊的玩法或图纸设计有更好的想法，欢迎与制作组进行讨论！

• 调整部分魂观魅力

• [fix] 修复唐柏虎支线奖励可以直接获取的问题

• [fix] 购买物品可以支持多次输入

• [fix] 调整多选输入逻辑

• [fix] 修复战斗中人物血条可以拖动问题

《灵墟》制作组

2022年8月12日