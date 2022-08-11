挂机神话 20220812 圆饼出击

#新增标题栏内老板键提示（还有部分上班族萌萌不知道这个功能！）

#小幅度优化些许占用消耗

#接下来一段时间狮子都会去专攻优化，由于狮子是逆练的程序，优化这座大山需要一步步挪。同时，承诺过的成就系统；角色代号更改等等游戏内容也会逐步放出。（绝对比生产队的驴勤奋一点！）

PS：G胖已经不给曝光量了，如果觉得小破游还可以，请投个好评，让小破游好好活下去。无论如何，狮子都会继续努力将小破游打磨得越来越好玩的！

Q群：632515086（此群新开，老群已满，群骚气的程度与游戏文案成正比！）