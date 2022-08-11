●bug修复
1.修复荒芜可以卖出不朽结晶的问题
2.修复无畏光环文本描述错误的问题
3.修复进入仙之巅没有自动关闭自动挂机
4.修复暗雷之杖普通攻击会变为肆虐之风的问题
5.修复霹雳火技能动画错误的问题
6.修复石中剑动画错误的问题
7.修复星界行者的敏捷115%没有实装
8.修复多宝道人不触发西天(2)的问题
9.五层增加掉落乔丹之靴
10.修复认证士官长成就给予错误的问题
11.修复宠物技能振奋怒吼显示MP消耗问题
12.修复古朴短剑战技消耗没减少的问题（可能需要刷新的）
●人物调整
1.迪昂上古战意技能，效果由独特技能伤害提高175%更改为你的狂乱额外释放一次，且伤害提高50%，你有30%再次释放一次，这次伤害提高100%
2.迪昂战神技能，效果由你的普通攻击变为乘胜追击，消耗能量值变为回复能量值更改为所有独特技能伤害+100%
3.莉娜炎帝技能，魔法伤害系数由55提高至65
4.塞西莉冰川枪雨技能，魔法伤害系数由30提高至32.5
5.杰诺狂攻之术技能，效果由破血狂攻伤害+125%更改为破血狂攻释放完毕后回复至满血额外释放一次，这次伤害提高100%，但伤害会在0~200%随机变化
6.杰诺破血狂攻技能，敌方防御系数由2降低至0.5
7.安东尼流星火雨技能，魔法伤害系数由20提高至25，并修复其没有受到45级及三阶技能加成的问题
8.天蓬元帅神霄净世诀技能，双攻由5.5提高至10
9.天蓬元帅六甲六丁力技能，效果由神霄净世诀伤害+100%改为霄净世诀额外释放一次，且这次释放时目标身上有冰冷V时必定暴击
10.酒剑仙巨剑术技能，伤害系数由25提高至30
11.酒剑仙除魔天地间技能，效果由巨剑术会额外释放一次，此次伤害提高50%，有10%的几率释放第三次，这次伤害提高100%提高至75%/125%
12.艾瑞塔暗影毁灭弹技能，附带伤害有10000提高至15000，伤害系数由50提高至65
13.艾瑞塔暗影魔王技能，效果由你的暗影毁灭弹伤害提高75%提高至225%
14.智甚七星闪技能，伤害系数由4提高至6
15.伯伦希尔圣武之力技能，额外增加效果武神强踢额外释放一次
●新增
1.70深渊增加随机遇到宠物大师，可以购买深渊宠物，目前添加了7只后续陆续添加
2.太虚增加55深渊宠物大师，70级宠物大师
3.太虚之门及生命禁地之路等会将飞艇也带到身边
再刷一把 PlayAgain update for 11 August 2022
8/11 更新
●bug修复
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