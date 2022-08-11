●bug修复

1.修复荒芜可以卖出不朽结晶的问题

2.修复无畏光环文本描述错误的问题

3.修复进入仙之巅没有自动关闭自动挂机

4.修复暗雷之杖普通攻击会变为肆虐之风的问题

5.修复霹雳火技能动画错误的问题

6.修复石中剑动画错误的问题

7.修复星界行者的敏捷115%没有实装

8.修复多宝道人不触发西天(2)的问题

9.五层增加掉落乔丹之靴

10.修复认证士官长成就给予错误的问题

11.修复宠物技能振奋怒吼显示MP消耗问题

12.修复古朴短剑战技消耗没减少的问题（可能需要刷新的）

●人物调整

1.迪昂上古战意技能，效果由独特技能伤害提高175%更改为你的狂乱额外释放一次，且伤害提高50%，你有30%再次释放一次，这次伤害提高100%

2.迪昂战神技能，效果由你的普通攻击变为乘胜追击，消耗能量值变为回复能量值更改为所有独特技能伤害+100%

3.莉娜炎帝技能，魔法伤害系数由55提高至65

4.塞西莉冰川枪雨技能，魔法伤害系数由30提高至32.5

5.杰诺狂攻之术技能，效果由破血狂攻伤害+125%更改为破血狂攻释放完毕后回复至满血额外释放一次，这次伤害提高100%，但伤害会在0~200%随机变化

6.杰诺破血狂攻技能，敌方防御系数由2降低至0.5

7.安东尼流星火雨技能，魔法伤害系数由20提高至25，并修复其没有受到45级及三阶技能加成的问题

8.天蓬元帅神霄净世诀技能，双攻由5.5提高至10

9.天蓬元帅六甲六丁力技能，效果由神霄净世诀伤害+100%改为霄净世诀额外释放一次，且这次释放时目标身上有冰冷V时必定暴击

10.酒剑仙巨剑术技能，伤害系数由25提高至30

11.酒剑仙除魔天地间技能，效果由巨剑术会额外释放一次，此次伤害提高50%，有10%的几率释放第三次，这次伤害提高100%提高至75%/125%

12.艾瑞塔暗影毁灭弹技能，附带伤害有10000提高至15000，伤害系数由50提高至65

13.艾瑞塔暗影魔王技能，效果由你的暗影毁灭弹伤害提高75%提高至225%

14.智甚七星闪技能，伤害系数由4提高至6

15.伯伦希尔圣武之力技能，额外增加效果武神强踢额外释放一次

●新增

1.70深渊增加随机遇到宠物大师，可以购买深渊宠物，目前添加了7只后续陆续添加

2.太虚增加55深渊宠物大师，70级宠物大师

3.太虚之门及生命禁地之路等会将飞艇也带到身边