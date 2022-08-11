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CrossingFrontier update for 11 August 2022

遊戲更新2022/08/11

Share · View all patches · Build 9293491 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

遊戲更新(2022/08/11_12:00_P.M.)

因應社群賽事，多數改動及角色調整會在比賽完成後才釋出

更新內容：
遊戲操作：
1.調整所有角色的奧義霸體值
2.調整空中受身、空中受身迴避機制：「發動時會有1.5秒的閃避狀態，並會在落地時會額外獲得0.5秒的閃避狀態 → 「發動時會有2秒的無敵狀態，並會在落地時會額外獲得1秒無敵狀態(會重複計算，不會累加)。」(無敵狀態會在發動攻擊時解除。)
*開發者備註：目前的機制對於剛加入的玩家不太友善，因此決定讓空中的立回更-舒適一點。
3.修正抓到人後被打斷，有可能會一直黏在那個人手上的問題

美術、UI、文本、聲音更新：
1.馬汀太大聲了，稍微把聲音調小
2.艾茵太小聲了，稍微把聲音調大
3.強化商城特效視覺效果：暗夜星空(覺醒發動)、夢幻泡泡(覺醒發動)、夢幻泡泡(覺醒期間)
4.修復凱莫的覺醒奧義語音
5.修正讀取介面造型圖遭到擠壓的問題

角色：
芙蕾雅：
1.修正有造型的芙蕾雅獲得天賦「風之速」在空中施放「碎風刃」會緩速的問題

依絲奈：
1.修正符爆公事包命中防禦中的敵人還會被打飛
2.修正技能「符花之盾」受到技能「治癒藥符」引爆效果不正常刷新存在時間的問題
3.修正泳裝依絲奈被抓住的時候動作會不正確的問題

艾茵：

  1. 修正被拜倫天賦「靜謐之海」封印覺醒還可以發動覺醒的錯誤

拜倫：
1.修正覺醒被動「靜謐之雨」特效表現錯誤的問題
2.調整普通攻擊終結的前擊飛、上擊飛的攻擊判定持續時間，使其更符合視覺
3.調整技能「水環」的攻擊判定時間，使其更符合視覺
4.調整第三下普攻向上力道，讓最後一下擊飛更容易銜接後續攻擊
5.修正技能「水環」施放期間被打到不會被中斷的問題
6.修正使用造型「沉船釣魚趣」時，天賦「靜謐之海」不會變色的問題
7.修正最靠近牆邊施放奧義時有機率會沒有攻擊判定的問題

希拉德：
1.修正奧義「震地之槍」自然結束時，鏡頭會稍微卡住的問題
2.修正技能「風壓之壁」有時會無視防禦的問題
3.修正技能「氣流之槍」在空中生成位置

Changed files in this update

Depot 1222791
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