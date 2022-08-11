遊戲更新2022/08/11

遊戲更新(2022/08/11_12:00_P.M.)

因應社群賽事，多數改動及角色調整會在比賽完成後才釋出

更新內容：

遊戲操作：

1.調整所有角色的奧義霸體值

2.調整空中受身、空中受身迴避機制：「發動時會有1.5秒的閃避狀態，並會在落地時會額外獲得0.5秒的閃避狀態 → 「發動時會有2秒的無敵狀態，並會在落地時會額外獲得1秒無敵狀態(會重複計算，不會累加)。」(無敵狀態會在發動攻擊時解除。)

*開發者備註：目前的機制對於剛加入的玩家不太友善，因此決定讓空中的立回更-舒適一點。

3.修正抓到人後被打斷，有可能會一直黏在那個人手上的問題

美術、UI、文本、聲音更新：

1.馬汀太大聲了，稍微把聲音調小

2.艾茵太小聲了，稍微把聲音調大

3.強化商城特效視覺效果：暗夜星空(覺醒發動)、夢幻泡泡(覺醒發動)、夢幻泡泡(覺醒期間)

4.修復凱莫的覺醒奧義語音

5.修正讀取介面造型圖遭到擠壓的問題

角色：

芙蕾雅：

1.修正有造型的芙蕾雅獲得天賦「風之速」在空中施放「碎風刃」會緩速的問題

依絲奈：

1.修正符爆公事包命中防禦中的敵人還會被打飛

2.修正技能「符花之盾」受到技能「治癒藥符」引爆效果不正常刷新存在時間的問題

3.修正泳裝依絲奈被抓住的時候動作會不正確的問題

艾茵：

修正被拜倫天賦「靜謐之海」封印覺醒還可以發動覺醒的錯誤

拜倫：

1.修正覺醒被動「靜謐之雨」特效表現錯誤的問題

2.調整普通攻擊終結的前擊飛、上擊飛的攻擊判定持續時間，使其更符合視覺

3.調整技能「水環」的攻擊判定時間，使其更符合視覺

4.調整第三下普攻向上力道，讓最後一下擊飛更容易銜接後續攻擊

5.修正技能「水環」施放期間被打到不會被中斷的問題

6.修正使用造型「沉船釣魚趣」時，天賦「靜謐之海」不會變色的問題

7.修正最靠近牆邊施放奧義時有機率會沒有攻擊判定的問題

希拉德：

1.修正奧義「震地之槍」自然結束時，鏡頭會稍微卡住的問題

2.修正技能「風壓之壁」有時會無視防禦的問題

3.修正技能「氣流之槍」在空中生成位置