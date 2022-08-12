《真愿朦幻馆～在时间暂停的洋馆里追寻明天的羔羊们～》现已发售！

《真愿朦幻馆～在时间暂停的洋馆里追寻明天的羔羊们～》现已在Steam与HIKARI FIELD STORE同步推出！首促可获得25%的折扣！拥有我们发行过的方糖社任一产品更可再获得10%的额外折扣！内置简繁双版本内容，并支持额外内容！

本作是由日本美少女游戏知名品牌Lump of Sugar（方糖社）于今年夏天推出的最新力作。由人气画师萌木原文武担当原画与人物设计，由知名剧本家中岛大河创作剧本，由新井健史制作音乐。片头主题歌《静寂之门》由新锐创作型歌手逢濑晶创作并献唱。

常见QA：

Q：如何切换简繁版本？

A：启动游戏后，在游戏主界面下方的语言切换按钮可以在简体中文，繁体中文之间进行切换。

Q：如何攻略本作？

A：请在HIKARI FIELD STORE上的商店页面查看简明攻略。

Q：如何想要获得本游戏的额外内容该怎么办？

A：请访问Lump of Sugar（方糖社）的官方推特获取相关信息。

Q：在HIKARI FIELD官网商城购买的激活码是否在Steam有激活区域限制？ A：没有区域限制，支持全区激活，并可额外获得积分。

本作是由日本美少女游戏知名品牌Lump of Sugar（方糖社）于今年夏天推出的最新力作。由人气画师萌木原文武担当原画与人物设计，由知名剧本家中岛大河创作剧本，由新井健史制作音乐。片头主题歌《静寂之门》由新锐创作型歌手逢濑晶创作并献唱。