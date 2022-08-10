8.10延迟更新公告

各位道友好呀，《蜀山：初章》原定于晚上8点半结束的紧急维护需再延长半小时，预计维护到9点结束维护，感谢您的理解，为您提供良好的游戏环境，一直是我们致力的目标，非常感谢您继续支持重楼工作室！
重要：大家一定要大退游戏重启更新，不然部分寄售行显示会有问题
额外维护补偿：
铜币100000
纯阳石10
玄阴石*10
《蜀山：初章》运营团队
2022年8月10日
Start typing to see game suggestions. This only suggests apps that have a store page.
各位道友好呀，《蜀山：初章》原定于晚上8点半结束的紧急维护需再延长半小时，预计维护到9点结束维护，感谢您的理解，为您提供良好的游戏环境，一直是我们致力的目标，非常感谢您继续支持重楼工作室！
重要：大家一定要大退游戏重启更新，不然部分寄售行显示会有问题
额外维护补偿：
铜币100000
纯阳石10
玄阴石*10
《蜀山：初章》运营团队
2022年8月10日
Some depots below may not display changed files because our bot does not the specific depot or game.
Game can be donated with a key, by sending a gift, or using curator system.
Changed files in this update