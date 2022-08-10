8.10延迟更新公告

各位道友好呀，《蜀山：初章》原定于晚上8点半结束的紧急维护需再延长半小时，预计维护到9点结束维护，感谢您的理解，为您提供良好的游戏环境，一直是我们致力的目标，非常感谢您继续支持重楼工作室！

重要：大家一定要大退游戏重启更新，不然部分寄售行显示会有问题

额外维护补偿：

铜币100000

纯阳石10

玄阴石*10

《蜀山：初章》运营团队

2022年8月10日