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蜀山：初章 Playtest update for 10 August 2022

8.10延迟更新公告

Share · View all patches · Build 9288671 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

各位道友好呀，《蜀山：初章》原定于晚上8点半结束的紧急维护需再延长半小时，预计维护到9点结束维护，感谢您的理解，为您提供良好的游戏环境，一直是我们致力的目标，非常感谢您继续支持重楼工作室！
重要：大家一定要大退游戏重启更新，不然部分寄售行显示会有问题

额外维护补偿：
铜币100000
纯阳石10
玄阴石*10

《蜀山：初章》运营团队
2022年8月10日

Changed files in this update

Depot 2076351
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