"Twilight bride:VORMSLEGEND"has now been turned into a full version.

《沃姆斯传说：午夜新娘》现已正式结束EA，转为正式发行版本。



在神圣的教堂里，正在举办着一场特殊的婚礼。男主菲利普携手幽灵新娘爱丽丝，在大长老的见证下交换戒指。但与此同时，一位神秘的女士正在赶来的路上，原本平静美好的婚礼即将变得波澜起伏。



【丰富多变的场景】

地下世界中的重重困难，成就了伟大的冒险。昏暗的天空、密布的森林、充满食人鱼的河流，哥特风格的场景和角色，神秘中却又带着一丝魔幻色彩。当然，还有令人挠头的迷宫和各种古怪的谜题。要达成目的，你不仅需要勇气，更得开动脑筋，运用智慧的头脑。



【新奇有趣的伙伴】

一路上，你将与形形色色的人物展开对话。遇到一些有趣的小动物时，你将与他们携手同行，互相帮助，共同找寻隐藏的线索。动物伙伴都有其独特的特长和能力，如果你被困在某个场景，可以尝试让你的动物伙伴帮忙哦~



【大长老的收藏品】

闲暇时刻不妨关注一下地图中的小惊喜。大长老平日里最喜欢收集塔罗牌，但是地底世界的小动物们总是会叼走他的收藏品，紧张探索之余也可关注下地图的角角落落，留心收集随机散落的塔罗牌，拼凑出属于你的艺术画廊吧。



这场荒诞而绮丽的午夜之旅，等待你的加入。