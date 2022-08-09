●BUG修复
1.修复飞食人魔护甲片，蛇护甲片加成错误问题
2.降低生命禁区时间为5分钟
3.所有4人羁绊增加额外掉落率25%
4.修复六道魔君技能没吃到等级技能伤害加成问题
5.太虚之刃制作改为五色土
●新增内容
1.增加指路灯，可直飞太虚，生命禁区
2.增加70级深渊
3.增加100+件不朽级装备
4.增加20只左右深渊怪物
更新的内容太多 速度太快 脑子消耗较大，想不出了，头痛
后续再加点装备及BOSS
先更一下，大家先玩着
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1.修复飞食人魔护甲片，蛇护甲片加成错误问题
2.降低生命禁区时间为5分钟
3.所有4人羁绊增加额外掉落率25%
4.修复六道魔君技能没吃到等级技能伤害加成问题
5.太虚之刃制作改为五色土
●新增内容
1.增加指路灯，可直飞太虚，生命禁区
2.增加70级深渊
3.增加100+件不朽级装备
4.增加20只左右深渊怪物
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