●BUG修复

1.修复飞食人魔护甲片，蛇护甲片加成错误问题

2.降低生命禁区时间为5分钟

3.所有4人羁绊增加额外掉落率25%

4.修复六道魔君技能没吃到等级技能伤害加成问题

5.太虚之刃制作改为五色土

●新增内容

1.增加指路灯，可直飞太虚，生命禁区

2.增加70级深渊

3.增加100+件不朽级装备

4.增加20只左右深渊怪物

更新的内容太多 速度太快 脑子消耗较大，想不出了，头痛

后续再加点装备及BOSS

先更一下，大家先玩着