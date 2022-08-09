各位道友好呀：
我们预计将于8月9日6点到7点进行日常维护更新，每延迟30分钟开服，则维护奖励递增！感谢道友们的支持。另：我们将把利用bug刷到的所有铜币清除。
我们非常期待各位道友帮助我们测试出来更多的bug（着重测试装备、词条、功法、交易行：交易行修复完毕后我们将在主城大道开放摆摊功能，最快于下测多人版本试运行，双版本都有），请提出bug的道友们务必通过QQ群内的公告填写我们的bug收集表，我们将收集整理以后统一发放小礼物哦。
最后
新增优化内容
1.新增世界频道发送信息拥有5s冷却时间
2.优化【剑气纵横·雷】获取流程
3.优化【剑气纵横·冰】的获取流程
4.优化猴王侍从位置
5.优化蓬莱客栈NPC位置
6.优化宝箱采集CD时间
7.优化卓越属性【反弹】效果，反弹伤害以实际扣血量进行计算
8.优化鼠标出现的时机
9.统一所有的聚灵石为一种5品的新聚灵石，同时所有品质的装备分解都有概率获取数量不等的新聚灵石，后续开启兑换功能：原聚灵石的兑换
修复内容
1.修复采集物刷新异常的情况
2.修复玩家世界怪物刷新异常的情况
3.修复在聚海商会中购买物品导致钱币溢出的情况
4.修复炼丹界面显示异常的情况
5.修复御剑飞行后镜头异常的情况
6.修复不可交互的怪物类型在某些环境中可以被选中的情况
7.修复使用引导技能时切换快捷栏导致CD异常的情况
8.修复云灵山五行玩法中阵法未生效的情况
9.修复蛟蛇召唤物漩涡伤害异常的情况
10.修复功法【太素玄机】回复效果不正确的问题
11.修复卓越属性【月洒银辉】未生效的问题
12.修复技能【无上太玄阵】描述错误的问题
13.修复区域BUFF表现未正确生效的问题
14.修改调息加速的描述错误问题
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