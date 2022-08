ストーリー最終ステージの楽曲(EASY)の難易度を下げました。Lv6⇒LV4に調整しました。その他不具合も修正致しました。 多くのお紳士様、ご要望を送ってくださり誠にありがとうございます。

Reduced the difficulty of the music in the final stage of the story. (EASY only)

Adjusted the difficulty level from LV6 to LV4.

Other bugs have been fixed.

Thank you very much for sending us your requests.