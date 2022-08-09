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懒人修仙传2 update for 9 August 2022

1.0.2.20 更新说明

Share · View all patches · Build 9279705 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

1.开放西南界域
2.开放四圣兽进阶
3.技能进阶时新增预览
4.调整消耗法力所附带的伤害计算顺序（吃暴击和亲和）
5.调整火折子的效果为增加额外灼烧伤害
6.药引效果不再固定消耗1个，提高药引效果
7.宠物现在升级和亲密奖励时可以获取韧性
8.提高纯血妖狐任务的触发几率
9.在战斗日志里显示怪物的头衔
10.调整部分任务给的技能书不能出售或销毁
11.法宝等级上限改为100级
12.修复兽栏中选中宠物会遗留的问题
13.修复角色刚进入游戏时某些技能奖励没立即生效的问题
14.修复合成灵蛇蛋时可能会溢出的问题
15.修复其他已知BUG

Changed files in this update

Depot 1266631
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