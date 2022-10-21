《筒楼异事》正式发售

各位亲爱的玩家朋友，《筒楼异事》于今日今时，正式发售啦！游戏发售价格为32人民币，首发还有为期一周，10%的折扣，折后价格为29人民币。欢迎大家体验游玩~

这是渣作者制作的第一款游戏，还是我的大学毕设作品（完成好不容易T T），希望《筒楼异事》能和你一起回到过去，揭开平静生活帷幕下隐藏的诡秘真相。这个温馨中带点中式恐怖感的童年世界，正在等待你的探索~也欢迎大家加入《筒楼异事》官方QQ群一起划水（骂作者）~

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