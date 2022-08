0.5.4 版本更新

武器大修 电弧现在会对一定范围内的目标造成感电异常状态,该状态会造成持续伤害,并对小体型虫子造成麻痹效果 电弧的攻击方式从持续攻击单体目标改为随机切换目标 智能武器弹药现在可以穿透目标1次,每次命中造成60%伤害 引力陷阱现在最多同时拥有一个,如果连续发射则引爆上一个并造成400%副武器伤害 导弹射速提升40% 略微降低霰弹枪伤害 修复飞行器使用智能武器时没有正确计算额外射速伤害加成的Bug 修复无人机在使用动能武器时伤害会按主武器伤害加成计算的Bug

(如果此次更新后无人机的机枪、霰弹枪和机炮的伤害变低,请升级副武器伤害,之前动能武器与能量武器的伤害差距较大是由此Bug导致)

新增游戏设置 新增设置项:帧率限制 新增设置项:垂直同步

其它修改 加速时视角高度和跟随速度会提高 撞击伤害加成提高10倍

修复 修复血晶矿会刷在岩石里的Bug 修复等级溢出Bug 修复HUD上的弹药数量和水晶数量太长会叠加显示的Bug



News about localized versions

Thanks to players of all languages for their love and support of this game, we also understand that the localization work needs to be implemented as soon as possible, and we are currently contacting a professional localization team to translate the game into multiple languages, It is expected to be released before version 0.6, Stay tuned and thank you again for your support!