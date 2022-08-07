挂机神话 20220808 圆饼出击

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PS：G胖已经不给曝光量了，如果觉得小破游还可以，请投个好评，让小破游好好活下去。无论如何，狮子都会继续努力将小破游打磨得越来越好玩的！

Q群：632515086（此群新开，老群已满，群骚气的程度与游戏文案成正比！）