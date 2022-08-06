时隔3年！！！我们更新了！！

3.0版本更新内容

视觉效果

重做开始页面，添加了全新制作的角色三维图。



重做角色选择页。



重做地图界面。优化了交互元素的排布，显得更加整洁美观。



重做了战斗场景，移除“土味”色调，加入更多颜色和环境元素。

细化了烈焰射手，死灵法师，角色形象图。

重做细化了所有角色的q版形象。

增强了所有角色的天赋技能特效。

角色在暴击前会有更加明显的特效。

声音相关

重做了开始页面的背景音乐。

重做了地图前进时的背景音乐。

新增了整顿页面的背景音乐。

新增了两首对战时的背景音乐。

一系列技能和交互操作音效补充。

地图相关

移除了体力机制。（开发者的注：常久以来体力机制对新玩家产生巨大的困扰，然而对熟练的玩家来说又相当于不存在，只是单纯增加了玩家的额外操作，因此谨慎评估后我们认为移除体力机制能带来更好的游戏体验。）



重做了道路的生成算法和前进逻辑，现在抛出点数后会同时点亮两条道路，同时角色移除了漫长的走路动画，大幅加快了地图上的交互节奏。

小人说话改为左下方头像弹出，不再会被画面中的UI遮挡。

移除了转盘和强化事件，新增选牌事件。

新增长按道具/装备滑动触发菜单选项的功能。

现在击败敌人后会自动获得数据值。不再需要每次手动点击数据包来增加数据。

现在踩到金宝箱时，如果没有足够的金币会自动跳过，不再需要手动点击选项。



战斗相关

移除了所有技能的概率触发效果。我们移除了所有卡牌和被动上的概率触发效果。通过新增的“突击”（详情见新增内容）机制来替代原来的概率触发，大幅提升了游戏的策略性，并降低“运气”成分。

重做了牌库生成逻辑。移除了原来空卡牌赋予通饰品绑定技能的设定，变为每个角色都有一个带有技能的初始牌库，每种饰品也会新增卡牌到牌库。（开发者注：原有的设计导致在游戏过程中无法有效拓展牌库内容，并且每场战斗对战体验异常雷同，因此我们重做整个牌库搭建机制，希望可以让游戏过程中每场对战的体验能更多样化。）

压缩游戏整体数值。移除了所有百分比乘除法，或调整成翻倍和减半效果。（开发者注：原本的数值体系过于膨胀，以及过多的百分比计算，导致游戏过程易产生疲惫感，因此重新把数值压缩到了100以内，希望玩家在游玩过程中的计算能保证在100以内的加减法上。）

手牌上限提升到10张，开局变为只抽取4张牌。（开发者注：提升手牌上限可以有效提升玩家对局中的操作空间。）

怒火变为必须大于等于100%才会触发暴击。

移除了天赋的等级概念和升级天赋的祝福，同时重做了所有天赋技能，使其更好上手理解。（开发者注：原来为了保证天赋可以升级，强行给天赋技能增加很多细小的机制，这些机制并没有带来多大的乐趣，反而对新玩家造成了困扰。）

现在饰品和宝石的技能效果数值不再受品质影响。（开发者注：我们希望玩家能把注意力集中在效果的组合上，而不是数值的堆叠。）

新增内容

“突击”词缀升级为“突击（x）”：每回合内第X打出该牌时触发。

新词缀“探索”：从指定卡牌类型中三选一张牌到手中。

新角色“发明家”。

天赋一：使用1张点数最大的手牌。探索1张发明牌并立刻进行对决。

天赋二：丢弃2张点数最大的手牌，并探索0-3张发明牌。

同时新增了一系列和“发明牌”相关的饰品和宝石。

新的祝福

进入战斗时，如果牌库里至少有30张牌，则探索1张牌库中的牌到手中。

生命恢复效果增加2点。

进入战斗时，每有3张非初始牌，增加1点攻击力。

进入战斗时，每有1张非初始牌，增加1点生命上限。

以上便是新版本的大致更新内容，希望大家能在新版获得更好的游戏体验！谢谢你玩我们的游戏！

*测试服加入方法

进入测试服会导致当前存档失效！请提前备份！存档位置“C:\Users\用户名\AppData\LocalLow\ZZ\EndlessRoad ”



