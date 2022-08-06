●BUG修复

1.修复六道魔君学习天魔星后额外释放的斩天拔剑术没有伤害加成的效果

2.修复天魔决技能加成错误问题

3.修复惺惺相惜加成错误的问题

4.修复霜灾不会让蒂阿兹之石释放的极寒之触必中的问题

5.修复火焰纹章购买价格错误的问题

6.修复金角银角都是影子的问题

7.修复古武者技能文本描述错误的问题

●调整

1.金乌矢伤害系数增加10，敌人防御系数减少5

2.荒天弟学习草字剑意后触发草灭剑诀的几率提高至20%

2.荒天弟学习他化自在大法后增加新的特殊效果

●其他

1.战斗图，行走图等有问题的，去找衣柜对面的NPC修复一下即可