挂机神话 20220805 圆饼出击

#更新秘境普通词条 — 削弱秘境单位普通化劲与普通抗性的强度（宣告萌新想打秘境 — 结果被抗化秘境打的时代正式结束）
#修正追猎boss命中/闪避的计算公式，让追猎boss的这两个属性正常化（主要影响：百战吞岭巴蛇、百战始祖应龙）
PS：G胖已经不给曝光量了，如果觉得小破游还可以，请投个好评，让小破游好好活下去。无论如何，狮子都会继续努力将小破游打磨得越来越好玩的！
Q群：632515086（此群新开，老群已满，群骚气的程度与游戏文案成正比！）
周 末 愉 快
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