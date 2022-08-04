20000份下载&500人同时在线感谢！20220805补丁

游戏下载已突破20000份

同时在线500人（把服务器都挤爆了）

非常感谢大家的热烈支持！

这是2022年8月5日的定期更新

版本号为：2.1.0

以下更新内容为2.0.1到2.1.0的内容整合：

1、优化了断线重连机制，使得掉线频繁问题得以解决

2、新增世界频道防刷屏功能，1分钟允许发送3句对话，长时间不说话会增加上限，连续说话会延长禁言时间

3、增加改名限制，部分名词无法被命名

4、恋恋吃东西时会显示食物图标

5、优化了服务端，使得同时处理能力提升（防止二度爆破）

6、新增了与恋恋交谈关键词触发的优先级，防止部分常用关键词的误触，并更新了Main表格内部分关键词的优先级和说明页。大家可以自行参考设定关键词的触发优先级

7、新增了可以在游戏内上传更新对话表的功能，点击公告页的上传按钮即可完成词库的更新

8、世界频道新增最小化按钮，方便简化显示

9、世界频道新增侧边+顶边收纳功能，方便简化显示

旅行恋恋：桌面少女 如此受欢迎实在我们预想之外。

再次感谢大家的热切支持！

如果保持这个势头的话，1周之后大家可能可以看到我们的贺图哟~

谢谢大家！

幽邃开发者群