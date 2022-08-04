8月4日延时开服公告

亲爱的狙友们：
《生死狙击2》原定于8月4日05:00-10:00进行大版本更新维护。由于本次更新内容较多，为保证狙友们的正常游戏体验，开服时间将延迟。给各位狙友带来的不便，我们深表歉意！
维护结束后，我们将在原定的金币×400，银币×4000的维护补偿基础上，每延迟1小时额外增加100金币+1000银币补偿。
感谢狙友们对《生死狙击2》的支持！给狙友们带来的不便，敬请谅解！
《生死狙击2》项目组
2022年8月4日
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《生死狙击2》原定于8月4日05:00-10:00进行大版本更新维护。由于本次更新内容较多，为保证狙友们的正常游戏体验，开服时间将延迟。给各位狙友带来的不便，我们深表歉意！
维护结束后，我们将在原定的金币×400，银币×4000的维护补偿基础上，每延迟1小时额外增加100金币+1000银币补偿。
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《生死狙击2》项目组
2022年8月4日
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