8月4日延时开服公告

亲爱的狙友们：

《生死狙击2》原定于8月4日05:00-10:00进行大版本更新维护。由于本次更新内容较多，为保证狙友们的正常游戏体验，开服时间将延迟。给各位狙友带来的不便，我们深表歉意！

维护结束后，我们将在原定的金币×400，银币×4000的维护补偿基础上，每延迟1小时额外增加100金币+1000银币补偿。

感谢狙友们对《生死狙击2》的支持！给狙友们带来的不便，敬请谅解！

《生死狙击2》项目组

2022年8月4日